Neue Show "Love is King": Julian Dannemann ist auch dabei!

Diese neue Datingshow ist vielversprechend! Bei "Love is King" sollen die modernen Datingmarotten abgelegt und auf altertümliche Manieren zurückgegriffen werden: Zehn Singles suchen in pompösen Kostümen unter der Moderation von Olivia Jones (52) auf Ballabenden und Spaziergängen nach der großen Liebe. Die Prinzessinnen wurden bereits bekannt gegeben – nun folgten die Männer: Unter anderem sucht Julian Dannemann (29) bei "Love is King" seine Märchenprinzessin!

Der Influencer versuchte bereits bei Die Bachelorette, seine große Liebe zu finden und dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein, weil er Maxime Herbord (28) überraschend einen Korb gegeben hatte. In dem neuen Format sucht er nun erneut nach seinem Herzblatt, wie der Sender ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gab. "Wer möchte nicht gern die Chance nutzen und Prinz oder König sein?", witzelte Julian bereits. Ab dem 8. September startet "Love is King" zunächst auf Joyn, später soll es dann auch bei ProSieben zu sehen sein.

Neben Julian sind auch vier weitere Kandidaten dabei, um die Herzen der Mädels zu erobern: So wollen sich der Duisburger Jerome, der Student Jesaia, der 25-Jährige Stanko und der Nordrhein-Westfale René von ihrer royalen Seite zeigen. Ob das Experiment klappt und die Männer als Prinzen verkleidet tatsächlich ihre Prinzessin finden, bleibt abzuwarten!

Joyn/ProSieben/Nadine Rupp Die Kandidatinnen von "Love is King"

TVNow Bachelorette-Kandidat Julian Dannemann

Joyn/ProSieben/Nadine Rupp Love is King, Joyn

