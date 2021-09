Der Kampf um das Herz der Rosenverteilerin soll kein Hindernis werden! Maxime Herbord (27) hat die letzte Rose verteilt und startet in ein Leben mit Sieger Raphael Fasching (23) an ihrer Seite. Der Österreicher hat sich gegen die anderen Kandidaten durchgesetzt und das Herz der Influencerin erobert. Trotzdem wurden einige Jungs, die sich im Kampf um die Rosen in die Quere gekommen waren, nach der Show sogar Freunde. Für Julian Dannemann (28) dürfte das keine Überraschung sein – denn er verriet Promiflash bereits vor Staffelstart: Er sehe kein Problem darin, mit seinen Nebenbuhlern auch befreundet zu sein.

Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass manche Staffel-Konkurrenten auch nach Abschluss der RTL-Rosenshow weiterhin in gutem Kontakt zueinander stehen. Auch der Hamburger wollte eine Freundschaft mit den anderen Teilnehmern deswegen nicht vorschnell ausschließen. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass unter den Bedingungen die eine oder andere Freundschaft entstehen kann", betonte der Trader im Gespräch mit Promiflash.

Allerdings hat sich zuletzt gezeigt, dass nicht alle Jungs immer einer Meinung sind. In der Wiedersehensshow zoffte sich Julian beispielsweise mit Ex-Teilnehmer Leon Knudsen (34), weil dieser angeblich nach seinem Bachelorette-Ausstieg unerlaubt Kontakt zu Maxime aufgenommen hatte. Allerdings stellte Julian wenig später via Instagram klar, dass sich die zwei später ausgesprochen hätten.

TVNow Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Instagram / robertjanjetov Die Bachelorette-Teilnehmer 2021

Instagram / julian.dann Die Bachelorette-Jungs in Berlin

