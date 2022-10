Julian Dannemann fällt bei "Love is King"-Date vom Pferd!

Dieses Date hat sich Julian Dannemann (29) sicherlich anders vorgestellt! Der Influencer wollte bereits bei Die Bachelorette im Jahr 2021 die Frau fürs Leben finden – scheiterte dabei aber kläglich. Nun wagt es der Hottie erneut: In der neuen Datingshow Love is King sucht er momentan nach seiner ganz persönlichen Märchenprinzessin. In der neuen Folge wollte Julian eigentlich mit Rebecca ausreiten – doch dann fiel er plötzlich vom Pferd!

Eigentlich wollte der 28-Jährige seine Prinzessin Rebecca bei einem entspannten Ausritt etwas besser kennenlernen. Auf das Date freute er sich sehr, doch sein Pferd machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Wenige Sekunden nachdem er sich in den Sattel geschwungen hatte, fiel Julian plötzlich vom Pferd! Offenbar verletzte er sich dabei schwer, denn er musste daraufhin sogar mit einem Krankenwagen abgeholt werden. Bei dem Vorfall brach sich der Beau den Arm und musste die Show schließlich verlassen.

Seine Mitkandidaten waren deshalb total geschockt. "Julian ist vom Pferd gefallen! Der liegt auf dem Boden", stellte sein Mitstreiter René entsetzt fest. Seiner Mitstreiterin Janine kamen deshalb sogar die Tränen. "Ich kann so etwas gar nicht sehen. Warum steht der nicht auf?", schluchzte sie nach dem Unfall.

Der Cast von "Love is King"

Julian Dannemann, "Love is King"-Kandidat 2022

"Love is King"-Cast

