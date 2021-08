Cristóbal (34) könnte fast ihr Vater sein! Seit März steht fest, dass der einstige Popstars-Sieger mit der aus Wien stammenden Maibritt das Euro-Latin-Pop Duo Pachanta bildet. Während der Sänger jedoch schon 1987 in Offenbach zur Welt kam, ist Maibritt gerade erst zarte 19 Jahre jung. Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden Musiker nun, ob sie der enorme Altersunterschied bereichert oder eher eine Hürde darstellt.

Auf die Frage, in welchen Momenten sich 16 Jahre Altersabstand bemerkbar machen, antwortete Cristóbal gegenüber Promiflash prompt: "Beim Film-Allgemeinwissen!". So hätten er und seine Musikpartnerin während ihrer Zeit im Studio an einem Tag über den 1984er-Kinohit "Karate Kid" gesprochen. "Maibritt kennt den gar nicht. Sie kennt nur die Neuverfilmung mit Jaden Smith", schmunzelte der zweifache Vater. Auch der kultige DeLorean-Wagen aus Zurück in die Zukunft oder Kitt aus der Serie "Knight Rider" seien ihr fremd gewesen. "Ich kannte den Namen [...], aber ich wusste nicht genau, dass das Auto den Namen Kitt trägt. Solche Situationen passieren uns immer wieder", gestand die Brünette lachend.

Doch Maibritt ist nicht die Einzige, die in manchen Bereichen unwissend ist. "Es gibt auch Sachen, von denen ich noch nie etwas gehört habe – und dann ist Maibritt voll im Game. Wir ergänzen uns ganz gut", erklärte das ehemalige Room 2012-Mitglied Cristóbal. Seine Duett-Partnerin fügte abschließend hinzu: "Ich glaube, man merkt den Unterschied nicht wirklich, wenn man uns beide so kennenlernt".

Anzeige

Instagram / maibrittmusic Maibritt im Juni 2021

Anzeige

Instagram / _cristobalmusic_ Cristóbal im September 2020

Anzeige

Instagram / maibrittmusic Cristóbal und Maibritt im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de