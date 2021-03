Markus Krampe hat wieder musikalischen Nachwuchs in den Startlöchern stehen! Der Künstlermanager hatte bis vor wenigen Monaten noch ordentlich mit seinem berühmten Klienten Michael Wendler (48) zu kämpfen. Nach dessen plötzlichem DSDS-Aus und seiner förmlichen Flucht in die USA legte der Medienprofi sein Amt jedoch nieder. Jetzt hat Krampe zwei ganz neue Talente, die groß herauskommen sollen: Cristóbal und Maibritt bilden das Duo Pachanta!

In einer offiziellen Pressemeldung wurden die großen Neuigkeiten nun bekannt gemacht: Bei einem großen Casting war zuletzt nach der perfekten musikalischen Partnerin für Stimmwunder Cristóbal gesucht worden – fündig wurde man schließlich in der Sängerin Maibritt. Zusammen bilden die beiden jetzt das Euro-Latin-Pop-Duo Pachanta. "Sie werden die größten Hits der 80er in einem ganz neuen Sound wieder aufleben lassen", heißt es in der Mitteilung. Die Entwicklung ihrer Songs, Musikvideos und Co. soll zudem von RTL begleitet und ab April ausgestrahlt werden.

Mit Cristóbal hat sich Markus Krampe ein echtes Talent geangelt: Der Musiker siegte bereits 2007 als Teil der Band Room2012 bei Popstars – und brachte 2020 sogar die Single "Bachata" mit Kay One (36) heraus. Über 24.000 Menschen folgen dem Sohn spanischer Eltern zudem auf Instagram.

Müller,Ralf/Action Press Markus Krampe und Michael Wendler beim smago!-Award, 2014

Instagram / _cristobalmusic_ Cristóbal und Maibritt, zusammen als Duo Pachanta

almatyfilms Cristóbal und Kay One

