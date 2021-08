Von dieser Legende muss die Musikwelt nun Abschied nehmen. Brian Travers ist vor allem durch die Gründung der britischen Reggae-Band UB40 1978 bekannt geworden. Mit ihr feierte Brian als Saxophonist große Erfolge, produzierte Songs wie "Can’t Help Falling in Love" und "Red Red Wine" und verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Alben. Nun machte eine traurige Nachricht die Runde: Brian Travers ist gestorben.

Das bestätigte die Musikgruppe selbst via Twitter. Sie teilten nicht nur ein Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen, sondern teilten auch einige Details zu seinem Ableben. "Brian ist gestern Abend nach einem langen und heldenhaften Kampf gegen den Krebs gestorben", hieß es in dem Statement. Demnach ist Brian am 22. August im Alter von 62 Jahren verstorben. "Wir sind alle am Boden zerstört von dieser Nachricht und bitten Sie, das Bedürfnis der Familie nach Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren."

In Anwesenheit seiner Liebsten starb Brian am Sonntag in seinem Haus in Moseley im. Erst kürzlich hatte der Musiker noch bekannt gegeben, dass er sich einer zweiten Operation wegen eines Gehirntumors unterziehen müsse. Schon vor Weihnachten im vergangenen Jahr hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

ActionPress/ SIPA PRESS Brain Travers bei einem Auftritt in Paris

Getty Images Die britische Band UB40

Getty Images UB40-Mitglied Brian Travers

