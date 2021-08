Dieses Foto lässt die Herzen von Pietro Lombardis (29) Fans wohl gleich aus zwei Gründen höherschlagen. Seit einigen Wochen schon befindet sich der ehemalige DSDS-Sieger in einer Netz-Pause. Bis auf weniger Ausnahmen ist es seitdem still um den Musiker. Doch ein Ende ist in Sicht: Pietro will bald wieder aktiver auf Social Media sein – das verspricht er nun auch mit einem neuen Foto von sich und seinem Sohnemann Alessio (6).

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 29-Jährige ein Foto von sich und seinem Sohn beim Kartfahren – die Daumen von Alessio und ihm zeigen nach oben. Doch nicht nur dieser süße Anblick dürfte Pies Follower freuen, sondern auch die Ankündigung in der Bildunterschrift. Die Hashtags #comebackstronger und #september verraten, dass die Social-Media-Pause des Sängers bald ein Ende hat.

Pietro hat eine enge Bindung zu seiner Community. Dass die ihm auch während seiner Auszeit die Treue hält, freut ihn besonders. "Vermisse euch alle, Team Lombi. Danke, dass ihr immer für mich da seid egal in welcher Phase", beendete der "Kämpferherz"-Interpret seinen Beitrag.

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi beim in Erfurt 2020

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juli 2020

