Hat Daniela Büchner (43) eine echte Chance auf den Sieg? Vor über zwei Wochen war die Goodbye Deutschland-Auswanderin bei Promi Big Brother in die wohl bekannteste TV-WG Deutschlands gezogen. Immer wieder eckte die Witwe von Jens Büchner (✝49) bei ihren Mitstreitern an. Doch die Zuschauer hatte sie bislang auf ihrer Seite: Denn sie steuert auf das große Finale am Freitag zu. Ihr Kumpel Matthias Mangiapane (37) ist sich deshalb auch sicher, dass Danni gewinnen kann.

Mit Promiflash plauderte Matthias über den bisherigen Auftritt der Mallorca-Auswanderin im TV-Container. "Die Chancen, dass Danni am Freitag gewinnt, stehen sehr gut. Sie hat sich so durchgekämpft", meint der Mann von Hubert Fella (53). Welchen Biss die Familienmutter hat, hätten die Zuschauer ebenfalls gesehen und würden dies hoffentlich zu schätzen wissen. Auch er selbst findet, dass sich seine Freundin ziemlich gut schlägt.

"Danni hat alle Facetten, die sie zu bieten hat, gezeigt und hat sich dabei nicht verstellt", betonte der einstige Promis unter Palmen-Kandidat gegenüber Promiflash. Vor allem bei "Promi Big Brother" komme es darauf an, alle Seiten einer Person zu präsentieren und das habe sie bisher geschafft. Obwohl sich die 43-Jährige auch mit einigen Vorurteilen der anderen Bewohner auseinandersetzen musste. "Ich finde, sie ist damit sehr gut umgegangen. Sie hat gezeigt, dass sie niemand ist, der hinterrücks redet, sondern den Leuten Sachen ins Gesicht sagt. Ich glaube, sie konnte die Leute, die Vorurteile hatten, für sich gewinnen."

Anzeige

Promiflash Danni Büchner und Matthias Mangiapane

Anzeige

Promiflash "Promi Big Brother"-Kandidatin Danni Büchner und Matthias Mangiapane

Anzeige

Promiflash Matthias Mangiapane und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de