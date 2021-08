Lukas Podolski (36) wird nun doch nicht mehr in der Jury von Das Supertalent sitzen. Der Fußballstar sollte eigentlich die Nachfolge von Ex-Chef-Juror Dieter Bohlen (67) antreten. Doch Poldi ist an Corona erkrankt und muss nun erst mal für 14 Tage in Quarantäne. Da die Dreharbeiten in dieser Zeit auch ohne ihn weiterlaufen sollen, gab RTL nun bekannt, dass Lukas für die gesamte Staffel ausfällt. Für Ersatz ist aber bereits gesorgt.

