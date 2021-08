Oksana Kolenitchenko (33) startet in ihr neues Leben! Vor drei Jahren zog die Goodbye Deutschland-Beauty mit ihrem Ehemann Daniel und den beiden gemeinsamen Kindern Milan und Arielle nach Los Angeles. Dass sie ihrer Wahlheimat den Rücken kehren wollen, hatte Oksana schon vor Monaten verkündet. Seit Kurzem ist auch endlich bekannt, wohin es die Auswandererfamilie verschlägt. Die TV-Stars ziehen nach Las Vegas – der Umzug hat jetzt begonnen.

Das teilt Oksana ihren Followern auf Instagram mit. Die 33-Jährige ist total gespannt auf ihren neuen Lebensabschnitt. "Ich kann das alles noch gar nicht richtig realisieren", schreibt sie in dem Beitrag. Obwohl ein Umzug in eine andere Stadt immer auch mit sehr viel Stress verbunden ist, vergisst Oksana ihre Fans nicht. "Die Gefühle fahren Achterbahn, und zwischen Jetlag, drehen und Fokus auf das, was kommt, wollte ich euch einfach kurz tausend Küsse schicken", richtete sie sich an ihre Community.

In ihrer Story gibt die TV-Bekanntheit weitere Einblicke in den Umzug. Die Clips zeigen, dass nicht nur Oksana und Daniel sich auf ihre neue Heimat freuen. Auch Milan und Arielle scheinen offen für das Abenteuer zu sein. "Viva Las Vegas", rufen die Kleinen, während sie auf der Rückbank des Autos sitzen.

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Mann Daniel in Griechenland

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im Juni 2020

Anzeige

Instagram / daniel_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko mit ihren beiden Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de