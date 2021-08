Ist Tamara Rebecca weg vom Single-Markt? Nach ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im vergangenen Jahr hat die Blondine sich zu einer angesagten Influencerin gemausert. Auf ihren Social-Media-Fotos posiert sie regelmäßig mit ihren Freundinnen, nur einen Mann hat man noch nie an Tamaras Seite gesehen – bis jetzt. In ihrer Story zeigte sie sich nun mit einem Unbekannten – etwa ihr neuer Freund? Promiflash hat nachgefragt!

Fest zusammen sind Tamara und der Unbekannte noch nicht. Gegenüber Promiflash gibt sie aber preis: "Er ist die erste Person, der ich mich seit Längerem anvertraue. Ob es zu einer festen Partnerschaft führt, müssen wir sehen." Das Model wolle ihn nicht verstecken, aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht in die Öffentlichkeit ziehen.

Tamara verrät gegenüber Promiflash auch, wie die beiden sich kennengelernt haben. Eigentlich hatte die langjährige Singlefrau die Hoffnung aufgegeben, einen Partner finden – doch in diesem Sommer geschah dann das Unerwartete. "Anfang Juli bin ich das erste Mal seit zwei Jahren nach Mazedonien, meiner Heimat, geflogen und auf einmal ging es Schlag auf Schlag mit ihm", plaudert Tamara aus.

Tamara Rebecca, ehemalige GNTM-Kandidatin

Ex-GNTM-Girl Tamara Hitz

Tamara, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

