Welche der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wird heute Abend wohl am besten performen? Auch in dieser Woche wartet auf Heidi Klums (47) Mädchen wieder eine ganz besondere Herausforderung: An der Seite des Komikers Otto Waalkes (72) müssen die Girls ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen. Ob eines der Nachwuchsmodels vielleicht besonders punkten kann? Das einstige GNTM-Girl Tamara Hitz ist sich jedenfalls sicher: Dascha (20) wird die Folge rocken!

"Ich glaube Daschas Szene mit Otto wird ja mal am coolsten sein", schwärmte Tamara im Interview mit Promiflash. Die Schwierigkeit an der Performance liege laut der Blondine darin, nicht zu gezwungen zu wirken. Doch sie ist sich sicher, dass Dascha in der Runde am natürlichsten sein wird. "Sie wird irgendeinen Blödsinn reden und es wird so cool", vermutete Tamara bereits vorab.

Am liebsten würde Tamara bei dieser Challenge allerdings selbst vor der Kamera stehen: "Ich bin so eifersüchtig, ich will das auch!" Dabei gefällt ihr nicht nur die Kulisse, sondern vor allem der Gastjuror Otto – immerhin sei sie ein großer Fan des Entertainers und besitze all seine Filme. "Die haben generell diese Staffel so coole Sachen", zeigte sich Tamara von der diesjährigen Staffel vollauf begeistert.

Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Dascha, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2021

Otto Waalkes, Komiker

