Ist GNTM-Tamara Teil der neuen "Too Hot to Handle"-Staffel?

Hat sie sich hier etwa verplappert? 2020 hatte Tamara Hitz bei der 15. Staffel von Germany's Next Topmodel teilgenommen – innerhalb kürzester Zeit mauserte sich die Blondine dabei zum absoluten Publikumsliebling! Am Ende schaffte es das Nachwuchsmodel auf den sechsten Platz. Nun versucht sie ihr Glück scheinbar bei einem anderen TV-Format: Ist Tamara etwa bei der zweiten Staffel von Too Hot to Handle: Germany dabei?

In einem aktuellen Interview auf TikTok mit Mike Vallas verrät die Beauty, dass sie demnächst bei einer Datingshow zu sehen sein wird. Dabei gibt sie bereits einen Hinweis. "Es ist nicht 'Are You The One?'", stellt sie klar. Im Gespräch führt der TikToker ihren begonnenen Satz verheißungsvoll zu Ende: "Es ist too hot, um es euch zu sagen." Daraufhin guckt Tamara lediglich verblüfft in die Kamera.

Bislang ist aber noch gar nicht sicher, ob es eine zweite Staffel der Kuppelshow in Deutschland geben wird. Allerdings landete das Format in der ersten Woche nach der Veröffentlichung weltweit auf Rang sieben mit mehr als 14 Millionen gesehenen Stunden. Die deutsche Vize-Präsidentin von Netflix verriet daraufhin: "Wenn etwas so ein großer Erfolg ist, gehen wir schon davon aus, dass wir es vielleicht nochmal machen."

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz im April 2023

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz im März 2023

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz im Oktober 2022

