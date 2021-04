Welcher Druck lastet wirklich auf den Kandidatinnen von Germany's next Topmodel? Spätestens beim Höhen-Shooting wurde deutlich: Wer der Chefjurorin Heidi Klum (47) kein tolles Bild liefern kann, der muss seine Koffer packen. Doch wirkt sich dieser Gedanke auf Dauer auch auf die Psyche der Mädchen aus? Promiflash hat bei dem einstigen GNTM-Teilnehmerin Tamara Hitz nachgehakt. Und die erklärt: "Also ich finde, GNTM kann man sich so vorstellen: Jeden Tag Schularbeit!" So sei man ständig darauf angewiesen, eine positive Resonanz von Heidi zu erhalten. Dabei hat die Blondine aber auch den einen oder anderen Tipp für ihre Nachfolgerinnen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de