Macht Ex-GNTM-Girl Tamara Hitz ihre Beziehung offiziell?

Tamara Hitz wurde 2020 durch ihre Teilnahme an der Modelshow Germany's Next Topmodel bekannt. Was ihr Liebesleben anging, hielt sich die Beauty allerdings stets bedeckt – mit einem Mann zeigte sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen so gut wie nie. Umso auffälliger ist der neueste Post der Influencerin. Auf drei Schnappschüssen posiert sie in London vor Big Ben. Allerdings steht das Nachwuchsmodel nicht alleine vor der Sehenswürdigkeit: Neben ihr ist ein junger Mann zu sehen, der liebevoll den Arm um sie gelegt hat und ihr einen zärtlichen Kuss auf die Schläfe gibt.

Das Foto kommentiert die TV-Bekanntheit schlicht mit einem schwarzen Herz-Emoji. Ob es sich bei dem mysteriösen Mann um ihren Partner handelt, verrät sie nicht. Ihre Fans scheinen sich dennoch sicher zu sein: Ein Follower schreibt beispielsweise: "So glücklich für dich", während andere User die Kommentare mit Herz- und Flammen-Emojis fluten.

Das letzte Mal, als Tamara einen klitzekleinen Einblick in ihr Liebesleben gewährt hat, ist schon einige Zeit her: 2021 postete sie ein Foto mit einem fremden Mann, dessen Gesicht sie ebenfalls mit einem schwarzen Herz-Emoji zensierte. "Er ist die erste Person, der ich mich seit Längerem anvertraue. Ob es zu einer festen Partnerschaft führt, müssen wir sehen", erklärte sie damals gegenüber Promiflash und betonte, dass sie ihn zwar nicht verstecken, zum damaligen Zeitpunkt aber auch noch nicht in die Öffentlichkeit ziehen wollte.

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz mit einem Unbekannten, Dezember 2024

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz, einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

