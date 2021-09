Die Beweislage verdichtet sich. Seit Monaten wird spekuliert, ob die beiden Spider-Man-Co-Stars Tom Holland (25) und Zendaya (25) sich daten. Mittlerweile gibt es sogar einige Indizien, die dafür sprechen. So wurden die Schauspieler im Juli bei einem gemeinsamen Dinner und beim Knutschen gesichtet. Zuletzt sah man die beiden auch schmusend auf einer Hochzeit. Und jetzt befeuert Tom selbst die Gerüchte um eine Romanze zwischen sich und dem Euphoria-Star.

Eigentlich hatte er Zendaya nur zum 25. Geburtstag gratulieren wollen – doch sein Instagram-Post klingt auch gleichzeitig wie eine Mini-Liebesbekundung, da der Brite schreibt: "Meine MJ, ich wünsche dir einen schönen Geburtstag. Ruf mich an, wenn du wach bist." In den "Spider-Man"-Filmen ist MJ nämlich die Freundin von Peter Parker alias Spidey, der von Tom verkörpert wird. Die große Frage ist nun: Meint der Leinwandheld mit diesen Zeilen, dass die Kalifornierin seine MJ im echten Leben ist oder ist er einfach nur froh, dass sie sein Co-Star ist?

Seine Follower sind auf jeden Fall der Ansicht, dass sie sich mit dem Post – der übrigens in rund zwei Stunden über sechs Millionen Mal gelikt wurde – als Paar geoutet haben. "'Meine MJ'?! Ich verliere gerade den Verstand. Ihr seid echt zusammen?!" oder: "Ähm, bestätigst du etwa hier gerade ganz lässig, dass Zendaya deine Freundin ist?", wollen nur zwei User wissen. Was denkt ihr: Bestätigt Tom mit den Geburtstagsgrüßen, dass sie ein Paar sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

Getty Images Tom Holland bei einem Fotocall für "Spider-Man 2" in London im Juni 2019

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, 2017

