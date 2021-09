Die Bachelorette-Fans aufgepasst! Der Kampf um das Herz von Maxime Herbord (27) geht in die heiße Phase. Nachdem Zico Banach (30) im Halbfinale einen Korb kassiert hat, hoffen nun die beiden Finalisten Max Adrio (32) und Raphael Fasching (23) auf die letzte Rose der Singlelady. Wer die Entscheidung der Influencerin im TV sehen will, muss sich jedoch noch etwas gedulden: Wegen eines Fußballspiels verschiebt sich die Ausstrahlung des Finales um eine Woche.

Wie der Sender RTL via Instagram nun mitteilt, wird die finale Rosenvergabe nicht – wie ursprünglich geplant – nächste Woche am 8. September gezeigt. An diesem Tag wird stattdessen das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Island übertragen. Das "Die Bachelorette"-Finale wird dann eine Woche darauf, am 15. September im Free-TV zu sehen sein – samt dem großen Wiedersehen im Anschluss. TVNow-Abonnenten hingegen können die letzte Folge der Staffel schon seit dem 1. September streamen und bekommen die Reunion bereits am kommenden Mittwoch zu sehen.

Was genau die Zuschauer in der letzten Nacht der Rosen erwartet, ist noch unklar. Im Halbfinale der Kuppelshow hatte Maxime noch darüber geklagt, dass sie immer noch keine "krassen Gefühle" entwickelt habe. "Irgendwie macht mich das traurig, aber ich möchte nicht rausgehen mit einem Versprechen, das es so nicht gibt", gab die Rosenverteilerin zudem zu bedenken.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Max Adrio und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

TVNow Maxime und Raphael bei einem Bachelorette-Date

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de