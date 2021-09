Ein weiteres bekanntes Gesicht kehrt ins Grey Sloan Memorial Hospital zurück. Nachdem die Fans von Grey's Anatomy in der letzten Staffel so manchen Ausstieg verschmerzen mussten, wird der Cast in der kommenden 18. Season wieder aufgestockt – und zwar mit ehemaligen Darstellern. So dürfen sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit Kate Walsh (53) alias Dr. Addison Montgomery freuen. Sie ist allerdings nicht die einzige TV-Ärztin, die wieder mit dabei ist...

Am Dienstag gab ABC, der Sender auf dem "Grey's Anatomy" in den USA ausgestrahlt wird, in einem Statement bekannt: Dr. Megan Hunt, gespielt von Abigail Spencer (40), verstärkt in Staffel 18 das Team vom Grey Sloan. Wer eine kleine Erinnerungsauffrischung braucht: Sie ist Owen Hunts (Kevin McKidd, 48) kleine Schwester, die zuletzt in Season 15 zu sehen war. Die Unfallchirurgin verließ Seattle, um mit ihrem Verlobten Nathan Riggs (Martin Henderson, 46) und ihrem Adoptivsohn Farouk ein neues Leben in Los Angeles anzufangen.

Abigail scheint besonders glücklich, wieder ein Teil des Casts zu sein. Sie feierte die Nachricht ihrer Rückkehr zu "Grey's Anatomy" mit einem Instagram-Post. "Die Katze ist aus dem Sack. Megan Hunt ist diese Staffel zurück. Vielen Dank an dieses wunderbare Team und diese legendäre Show, dass ich erneut dabei sein darf!", freut sich die Schauspielerin.

Visual/ ActionPress Kate Walsh als Addison bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Abigail Spencer bei einem Event in L.A. im Februar 2020

Getty Images Abigail Spencer bei einer Presse-Tour in Beverly Hills im Juli 2019

