Der Cast von Grey's Anatomy bekommt nun Verstärkung! Das ist auch bitternötig – immerhin steigen in der letzten Staffel so einige Zuschauerlieblinge aus – wie etwa Jesse Williams (40) alias Dr. Jackson Avery und Giacomo Gianniotti (32). Seine Figur des Andrew DeLuca stirbt sogar den Serientod. Umso besser ist nun, dass es in der kommenden 18. Staffel ein neues Gesicht zu sehen gibt – und er ist auch kein Unbekannter: Peter Gallagher beginnt seinen Dienst im Grey Sloan Memorial Hospital.

Der Schauspieler dürfte vielen noch aus der Kult-Serie O.C. California bekannt sein. Darin spielte er vier Staffeln lang Sandy Cohen, einen erfolgreichen Anwalt und Vater von Seth (Adam Brody, 41). In der neuen Season von "Grey's Anatomy" darf der Serienstar nun in einen Arztkittel schlüpfen. Laut Deadline wird er die wiederkehrende Rolle des Dr. Alan Hamilton verkörpern: "Er kannte früher Ellis Grey (Kate Burton, 63) und wird in der Staffelpremiere auf Meredith (Ellen Pompeo, 51) treffen." Die Auftaktfolge läuft am 30. September in den USA, wann sie hierzulande ausgestrahlt wird, ist nicht bekannt.

Besonders eine Person war richtig euphorisch über diese Castingnews: Peters Tochter und "Grey's Anatomy"-Superfan Kathryn Gallagher. Nachdem offiziell bekanntgegeben worden war, dass ihr Vater zur Serie dazu stößt, brachte die Musicaldarstellerin ihre Freude darüber in ihrer Instagram-Story zum Ausdruck: "Ich habe nicht geweint, als er es mir gesagt hat. Aber es war das Härteste, dieses Geheimnis zu bewahren."

