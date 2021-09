Die Grey's Anatomy-Fans dürfen sich über ein weiteres Wiedersehen freuen! Die vergangene 17. Staffel der beliebten Kultserie sorgte bereits für einige Überraschungen: So kamen unter anderem die Zuschauerlieblinge Patrick Dempsey (55) alias McDreamy und Eric Dane (48) aka Dr. Mark Sloan zurück – und das, obwohl die Charaktere bereits vor Jahren den Serientod gestorben waren. Jetzt wurde bekannt, dass es auch in der 18. Staffel ein Comeback geben wird – und zwar von Kate Walsh (53)!

Diese Neuigkeit verkündete die Schauspielerin, die von 2005 bis 2012 in die Rolle der Gynäkologin Dr. Addison Montgomery geschlüpft war, gerade auf ihrem Instagram-Account. "Sieh an, sieh an – schaut mal, wer da ist. Das ist richtig, meine Lieben – Dr. Addison Montgomery kommt zurück ins Grey Sloan Memorial Hospital", erzählte Kate in einem Video, in dem sie einen weißen Arztkittel trägt. Die 53-Jährige selbst könne es gar nicht mehr erwarten: "Ich bin so aufgeregt, wieder zu Hause zu sein und mit Shonda Rhimes, Ellen Pompeo und dem Rest des unglaublichen Casts wiedervereint zu sein."

Die Kollegen und Fans der Private Practice-Darstellerin sind von dieser Nachricht ebenfalls total begeistert. "Ich bin schon total gespannt", jubelte beispielsweise die Komikerin Robyn Schall in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Auch die Serien-Hauptdarstellerin Ellen scheint sich schon auf das Comeback zu freuen. "Geben wir ihnen, was sie wollen... Hochwertiges TV-Drama!", witzelte sie.

Getty Images Kate Walsh im Dezember 2016 in Hollywood

Getty Images Ellen Pompeo und Kate Walsh, "Grey's Anatomy"-Darstellerinnen

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

