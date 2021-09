Ihre Familien machen gemeinsame Sache! Seit einigen Monaten ist das einstige Hollywood-Traumpaar Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) wieder glücklich vereint. Die Kinder der Turteltauben haben sich auch schon kennengelernt – die neue Patchworkfamilie wurde Ende August bei einem gemeinsamen Ausflug abgelichtet. Doch nicht nur die Kids der beiden Schauspieler scheinen sich blendend zu verstehen. Auch das Verhältnis des Hollywoodstars zur Mutter der Popsängerin entwickelt sich offenbar prächtig. In einem neuen Werbefilm sind Ben und Guadalupe Rodríguez jetzt sogar zusammen zu sehen.

In dem Spot für eine Sportwetten-App von WynnBet übernahm Ben sowohl die Regie als auch eine der Hauptrollen. Und die Mutter seiner Liebsten bekam dabei eine witzige Nebenrolle: Während Ben im Clip durch die Spielhalle des Hotels der Werbetreibenden in Las Vegas schlendert, zockt Guadalupe ganz lässig an den Spielautomaten. "Auf geht's, Lupe! Du kannst es schaffen!", feuert sie sich dabei selbst an.

Die Familie Affleck-Lopez scheint also nicht nur privat, sondern auch beruflich eine tolle Einheit zu bilden. Neben der familiären Unterstützung durch Jennifers Mutter glänzt der Spot übrigens aber auch mit weiteren prominenten Gesichtern. Der Basketballstar Shaquille O'Neal (49) und Schauspieler Melvin Gregg haben ebenfalls jeweils einen Auftritt in dem Werbespot.

Anzeige

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, Juli 2021

Anzeige

ENT24/MEGA Guadalupe Rodríguez und Jennifer Lopez in New York, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe und ihren Zwillingen Emme und Max

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de