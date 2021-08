Ist das der Beginn einer harmonischen Patchworkfamilie? Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) sind seit einigen Wochen wieder offiziell zusammen. 17 Jahre nach ihrer aufgelösten Verlobung haben die beiden Hollywoodstars nach ihren Trennungen von Alex Rodriguez (46) beziehungsweise Ana de Armas (33) wieder zueinandergefunden. In der Zwischenzeit ist viel passiert, sowohl J.Lo als auch Ben haben Kinder bekommen. Und mit denen unternahm das Paar jetzt einen gemeinsamen Ausflug.

Zusammen mit Jennifers Twins Maximilian (13) und Emme (13), die aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (52) stammen, sowie Bens gemeinsamen Töchter mit Jennifer Garner (49) Violet (15) und Seraphina (12) besuchten sie in Los Angeles eine Broadway-Aufführung des Musicals "Hamilton". Nur Bens Sohn Samuel fehlte. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber TMZ, dass die Familie erst gegen Ende der Vorstellung hereinkam, um nicht erkannt zu werden. Nun, geklappt hat das offenbar nicht.

Ein Video zeigt das Paar kurz nach dem Ende der Vorführung in dem Theatersaal. Während die "Jenny From the Block"-Interpretin und der "Runner Runner"-Darsteller sich miteinander unterhielten, streichelte dieser J.Lo liebevoll den Rücken. Auch ein kleiner Kuss fiel zwischen den Turteltauben, inmitten der Menschenmenge.

