Hat Finch (31) jetzt etwa seine Traumfrau gefunden? Seit Jahren ist der Rapper auf der Suche nach der Partnerin fürs Leben. Zwischenzeitlich zeigte der Musiker sogar großes Interesse an der Frau des Schlagerstars Michael Wendler (49) – Laura Müller (21). Seit den Schlagzeilen um das Paar haben sich allerdings auch die Schwärmereien für die Influencerin gelegt. Hat Finch nun ein neues Flirtobjekt im Visier? Jetzt teilte er eine Aufnahme von sich an der Seite von Lilly Becker (45)!

Aktuell genießt Finch eine Auszeit in London – und das mit der Ex von Boris Becker (53). Gemeinsam ließen der Künstler und das Model bei einer Bootstour die Seele baumeln. Via Instagram teilte Finch sogar ein Selfie, auf dem die beiden überglücklich in die Kamera strahlen. Den Beitrag ließ Lilly nicht unkommentiert. Die Beauty schrieb darunter mit einem Herzchen-Emoji: "Danke, dass du nach London gekommen bist. Lustiger Tag!"

Doch zählt das Treffen zwischen den beiden tatsächlich als Date und wie kam es überhaupt dazu? Nachdem Lilly in Interviews mehrmals betonte, mit ihren Ansprüchen bei der Männerwahl langsam zu verzweifeln, forderte Finch sie via Instagram zu einer Verabredung auf: "Du musst mal einen treffen, der auf dem Boden geblieben ist und mit dem man entspannt chillen kann." Und genau dieses Vorhaben setzten die beiden nun offensichtlich in die Tat um.

