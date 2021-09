Ist Janni Kusmagk (31) etwa bereits dreifache Mama? Die Profisurferin ist derzeit eigentlich in freudiger Erwartung ihres jüngsten Nachwuchses. Nach ihrem Sohn Emil-Ocean (4) und ihrer Tochter Yoko (2) gab Janni im April 2021 bekannt, dass sie und Gatte Peer (46) Baby Nummer drei erwarten. Während der gesamten Schwangerschaft gab die Wahl-Potsdamerin regelmäßig Updates. Nun ist ihr derzeit letzter Post allerdings schon vier Tage her...

Deutet die aktuelle Instagram-Funkstille der Influencerin darauf hin, dass sie erneut Mama geworden ist? Zumindest sind solche langen Story- oder Post-Pausen für Janni völlig untypisch. In der Bio der Sportlerin steht allerdings noch immer: "Janni, Peer, Emil-Ocean, Yoko und ein Wunder im Bauch." Es könnte aber natürlich gut sein, dass die gebürtige Sylterin schlicht noch nicht dazu gekommen ist, den Einleitungstext auf ihrer Seite zu ändern.

Im Moment müsste sich Janni ungefähr in der 40. Schwangerschaftswoche befinden. Es könnte also Zeit sein für das neue Familienmitglied. Was außerdem dafür spricht: Peer zeigte sich erst kürzlich im Netz beim Abholen eines Wickeltischs und gab an, diese Aufgabe zuletzt komplett vergessen zu haben. Ob ihn wohl die Geburt wieder erinnert hat?

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihrer Tochter Yoko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de