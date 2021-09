Sie lassen ihre Fans verzaubert zurück! Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) legten in Venedig einen überwältigenden Auftritt hin. Bei den Filmfestspielen in der italienischen Hafenstadt trat Bennifer das erste Mal seit dem Liebes-Comeback auf einem roten Teppich auf. Viele Beobachter und Weggefährten feiern die wiederaufgenommene Romanze der beiden als eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres. Und die geht auch nach dem Event weiter: Bei ihrer Abreise wurden Ben und Jennifer Hand in Hand gesichtet.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden Megastars an ihrem Abreisetag ganz entspannt durch Venedig schlendern. Der Schauspieler trägt dabei ein elegantes blaues Hemd, die "Jenny From The Block"-Sängerin ein schickes gepunktetes Kleid mit Kragen und auffälliger Knopfleiste. Besonderes Highlight dürfte für die Fans jedoch die Hände des Paares sein: Innig halten sich Ben und Jennifer und zeigen dabei ihr ganzes Liebesglück.

Diese wieder aufflammende Romanze lässt auch andere Start nicht kalt: Kim Kardashian (40) meldete sich nach dem Red-Carpet-Auftritt auf Instagram zu Wort und feierte das Paar. "Lang lebe Bennifer", schrieb der Keeping up with the Kardashians-Star.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Anzeige

Backgrid Jennifer Lopez und Ben Affleck in Venedig

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de