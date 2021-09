Von diesem Liebes-Comeback ist Kim Kardashian (40) schwer begeistert! Nachdem Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) seit 2004 getrennte Wege gegangen waren, fand die beiden in diesem Jahr wieder zueinander. Ende Juli machte das Paar seine Beziehung offiziell: Bennifer ist zurück. Nun absolvierten die Sängerin und der Schauspieler ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich seit ihrer Reunion – und zogen damit alle Blicke auf sich, inklusive die von Kim. Die Reality-TV-Bekanntheit feiert die wiederaufgeflammte Liebe der beiden Stars nun im Netz!

Die Bilder von J.Lo und Ben auf einem roten Teppich in Venedig gingen offenbar nicht spurlos an der 40-Jährige vorbei. Ein Foto des turtelnden Paares teilte Kim in ihrer Instagram-Story und machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie diesen Anblick vermisst hat. "Lang lebe Bennifer", schrieb der Keeping up with the Kardashians-Star zu dem Foto und postete dazu einen roten Herz-Emoji.

Doch Kim ist nicht der einzige Promi, der die Reunion der Musikerin und des Hollywood-Stars bejubelt. Schon als Jen und Ben vor wenigen Monaten das erste Instagram-Pärchenbild teilten, freuten sich einige Kollegen lautstark. Unter anderem Vanessa Hudgens (32) bezeichnete die Beziehung als "legendär", während Rapperin Saweetie (27) kommentierte: "Da kannste nix gegen machen!"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den 78. Filmfestspielen von Venedig

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Model

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

