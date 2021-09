Sind sie das wohl heißeste Paar Hollywoods? Ende Juli bestätigten Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) das, was sich Fans sehnlichst gewünscht haben: Sie machten ihre Liebe offiziell. Inzwischen kann das Paar ganz ungeniert in der Öffentlichkeit miteinander turteln. Aktuell befinden sich Ben und J.Lo in Venedig und statteten den dortigen Filmfestspielen einen Besuch ab. Jetzt absolvierten die beiden ihren ersten Red-Carpet-Auftritt nach ihrem großen Liebescomeback und hauten alle mit ihrem unwiderstehlichen Look um!

Zu Premiere seines Filmes "The Last Duel" erschien Ben gemeinsam mit J.Lo auf dem roten Teppich in einem schwarzen Anzug und passender Fliege. Doch den Zuschauern verschlug die Dame an seiner Seite die Sprache: Jen trug ein weißes, bodenlanges Kleid mit tiefem Ausschnitt des libanesischen Designers Georges Hobeika. Ihr Schmuck ist von der Marke Cartier.

Auf dem Red Carpet konnten sich Jen und Ben endlich als verliebtes und glückliches Paar präsentieren. Während die Fotografen das Couple ablichteten und offenbar nicht genug von den beiden bekamen, tauschten die zwei auf dem roten Teppich Zärtlichkeiten aus und gaben sich sogar einen romantischen Kuss. Was sagt ihr zu dem Auftritt des Liebespaares? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen von Venedig

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den 78. Filmfestspielen von Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de