Rebel Wilson (41) will sich ihre Geburtstagsparty nicht nehmen lassen. Auf Social Media teilt die gebürtige Australierin immer wieder Eindrücke aus ihrem Leben. So zeigt die Blondine in regelmäßigen Abständen ihre erschlankte Figur in sexy Outfits und bringt so ihr neugewonnenes Selbstvertrauen zum Ausdruck. Jetzt flog die Beauty mit einigen berühmten Freundinnen in den Urlaub, um ihren großen Tag Monate später nachzufeiern. Mit dabei waren auch ihre Pitch Perfect-Kolleginnen Shelley Regner (32), Chrissie Fit (37), Anna Kendrick (36) und Brittany Snow (35).

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin nun das Bild der privaten "Pitch Perfect"-Reunion. "Ich könnte diese Damen nicht mehr lieben! Zehn Jahre sind es nun, seit wir uns getroffen und direkt miteinander harmoniert haben", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss. Unter dem Post kommentierten schließlich weitere Barden Bellas, die ihre Begeisterung über das Foto zum Ausdruck brachten. "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei bin!", betonte beispielsweise Alexis Knapp (32) und Skylar Astin (33) kommentierte ein humorvolles "Bellas für immer".

Auch wenn Rebels Geburtstag bereits im März war, flog sie kürzlich mit ihren Freunden nach Tahiti, um ihren Ehrentag nachträglich ausgiebig feiern zu können. So war anhand der Storys zu erkennen, dass jeder Abend unter einem anderen Motto stand. Während zunächst ein Filmabend mit der "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Version aus dem Jahr 1971 veranstaltet wurde, folgte am nächsten Abend eine Meerjungfrauen-Party.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im August 2021 in Paris

SIPA PRESS/ Action Press Rebel Wilson und Anna Camp in "Pitch Perfect"

Instagram / chrissiefit Shelley Regner, Chrissie Fit, Rebel Wilson, Anna Kendrick und Brittany Snow im September 2021

