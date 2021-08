Rebel Wilson (41) zieht es immer mehr nach Großbritannien! Seit der Trennung von Jacob Busch (30) geht die Schauspielerin wieder allein durchs Leben – also seit rund einem halben Jahr. Jetzt wagt die gebürtige Australierin einen neuen Schritt: Bei Dreharbeiten in England und Wales hat sich der Filmstar nämlich in das Land verliebt – und wer weiß, vielleicht wartet hier ja auch die ganz große Liebe auf die 41-Jährige. Aus diesem Grund will Rebel in Zukunft mehr Zeit in Großbritannien verbringen!

"Ich liebe England. Ich habe mir ein Haus in London gekauft und werde dort sicher noch viel mehr Zeit verbringen", teilte Rebel nun gegenüber The Sun mit. Was genau es ihr in der Heimat von Königin Queen Elizabeth II. (95) so angetan hat, verriet die TV-Bekanntheit allerdings nicht. Bereit, dort ihrem Mister Right zu begegnen, ist die 41-Jährige aber allemal: "Es muss die richtige Person sein. Ich bin immer noch auf der Jagd!"

Allzu viel Zeit sollte sich Rebel allerdings nicht mehr lassen – immerhin hat die Pitch Perfect-Beauty auch einen großen Kinderwunsch. Für ihr Baby-Vorhaben setzte Rebel bereits alle Hebel in Bewegung. "Als ich mich mit dem Thema Fruchtbarkeit beschäftigt habe, meinten die Ärzte: 'Sie hätten viel bessere Chancen, wenn sie gesünder wären'", erzählte sie kürzlich in einem Instagram-Livestream. Seitdem hat die Blondine nicht nur radikal abgespeckt, sondern setzt auch auf gesunde Ernährung.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de