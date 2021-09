Patricia Kelly (51) packt Details über ihre Tour aus! Die Musikerin darf ihre Fans nun endlich wieder mit Liveshows begeistern – zuvor musste ihre Tour aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage gleich zweimal verschoben werden. Insgesamt auf 20 Shows wird die "I Can't Help Myself"-Interpretin in den kommenden Monaten die Bühne rocken. Patricia verrät jetzt aber: Plus machen wird sie mit den bevorstehenden Konzerten nicht!

Im Interview mit Bild erzählt die 51-Jährige, dass sie mit der Tour kein Geld verdienen wird. "Ich werde daran keinen einzigen Cent verdienen. Ich zahle vielleicht sogar drauf. Aber das mache ich trotzdem, damit die Menschen, die für mich arbeiten, endlich wieder Geld verdienen", berichtet die Musikerin. Schließlich habe sie viele Festangestellte, die dann ihr volles Gehalt bekommen würden.

Patricia legt sogar ihre Kosten offen: Ihr Auftaktkonzert in Düsseldorf kostete sie beispielsweise 34.000 Euro – insgesamt habe sie allerdings nur 33.750 Euro verdient. Schließlich dürfen aktuell deutlich weniger Zuschauer Konzerte besuchen als üblich.

Keuenhof, Rainer/ ActionPress Sängerin Patricia Kelly bei einem Konzert in Köln

ActionPress Patricia Kelly, Mitglied der Kelly Family

Instagram / https://www.instagram.com/patriciakelly.official "Big Performance"-Siegerin Patricia Kelly

