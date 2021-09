Die Met Gala in New York ist für die Promiwelt in jedem Jahr die Gelegenheit, sich die skurrilsten Outfits und schrägsten Kostüme zu überlegen. 2019 tauchte Katy Perry (36) bei der Aftershow-Party zum Beispiel in einem Burger-Kostüm auf. Auch in diesem Jahr haben sich die Stars wieder einiges einfallen lassen. Von bunten Pferdekleidern über Alien-Looks bis hin zu Landkartenanzügen war alles dabei.

