Ist Katy Perry (34) mit diesem Outfit etwa über Zeil hinaus geschossen? Am Sonntag flanierten die Hollywood-Stars über den pinken Teppich der Met Gala – und das Charity-Event wurde mal wieder zum wahren Mode-Spektakel. Passend zum Motto "Camp: Fashion Notes" erschienen die Promis in teils ziemlich skurrilen Looks. Katy posierte beispielsweise als menschlicher Kerzenleuchter für die Fotografen. Für die Aftershow-Party warf sie sich dann in ein voluminöses Burger-Kostüm – war das vielleicht etwas zu viel des Guten?

Katy sah einfach zum Anbeißen aus – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Als Burger eroberte die Sängerin die Tanzfläche und wurde dadurch zum absoluten Hingucker der Veranstaltung. Viele ihrer Kollegen schossen Fotos mit ihr oder teilten Clips auf Social Media. Bella Hadid (22) und Celine Dion (51) feierten den Style der Chartstürmerin. Aber passte die Musikerin mit diesem Ensemble wirklich auf das Event? Immerhin trugen die meisten Gäste elegante Designer-Roben. Bisher erntete die Zukünftige von Orlando Bloom (42) aber keine Kritik.

Während Katy es in ihrem Fummel eher lässig anging, ließ der Kardashien-Jenner-Klan es modetechnisch so richtig krachen. Kim (38), Kendall (23) und Kylie (21) warfen sich allesamt in farbenfrohe Glitzerkleider, die ihre weiblichen Kurven perfekt in Szene setzten. Welcher Auftritt hat euch besser gefallen? Stimmt ab!

Getty Images Katy Perry als fleischgewordener Kronleuchter

North Woods / SplashNews.com Katy Perry und Celine Dion, Mai 2019

SplashNews.com Kylie Jenner auf der Aftershow-Party der Met Gala

