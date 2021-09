Wer konnte Maxime Herbords (27) Herz erobern? Bei Die Bachelorette hat die Influencerin sich auf die Suche nach ihrem Mr. Right gemacht – und dabei einige Höhen und Tiefen erlebt. Im großen Finale buhlten noch Max Adrio (32) und Raphael Fasching (23) um die Gunst der Halbniederländerin. Aber nur einen der beiden möchte Maxime nach der Show noch weiter kennenlernen: Sie entschied sich im Finale für Raphael!

In einer romantischen Strandlocation traf die 27-Jährige ihre Entscheidung und bot Raphael die finale Schnittblume an. "Die letzte Rose bedeutet für mich, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die hat hier angefangen und ich dachte immer, es gibt ein Ende. Aber eigentlich ist das nur der Anfang. [...] Ich würde sehr, sehr gerne sehen, wie es weitergeht", begründete Maxime ihren Entschluss. Raphael musste nicht lange überlegen und nahm die Rose strahlend an.

Dass bedeutet aber auch, dass Maxime Rosenanwärter Max den Laufpass geben musste. "Du hast mir auch gesagt, dass das mit den Gefühlen bei dir noch nicht zu 100 Prozent geklappt hat, aber das Interesse da ist. Das bedeutet für mich aber auch, dass es für uns nicht ganz gereicht hat", teilte Maxime dem 32-Jährigen mit. Max nahm den Korb jedoch mit Fassung: "Ich bin dir nicht böse. Ich wünsche euch sehr viel Glück und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen."

