Nicolas Puschmann seit vier Jahren Single: "Ich nehm' alles"

Nicolas Puschmann (34), bekannt aus dem Reality-TV-Format Prince Charming, zeigte sich auf dem blauen Teppich der About You Fashion Week 2025 in Flirt-Laune. Bei der Veranstaltung in Berlin sprach der TV-Liebling offen über seine aktuelle Liebessuche und verriet lachend, dass er sich nach vier Jahren Single-Dasein wieder nach einer Beziehung sehnt. Im Gespräch mit RTL ließ Nicolas durchblicken, dass es unter den deutschen Promis durchaus Persönlichkeiten gibt, die er gerne näher kennenlernen würde – und zwar nicht nur zum Plaudern, sondern auch zum Daten. Namen wollte er zwar nicht preisgeben, doch zumindest so viel gab er preis: "Es gibt auf jeden Fall schon ein paar heiße Schauspieler in Deutschland. Einer davon wohnt zum Beispiel in München", erzählte er verschmitzt. Auf Nachbohren räumte er jedoch ein, dass er sich bei seiner Favoritenliste noch nicht endgültig festgelegt habe.

Ganz konkret äußerte sich Nicolas zwar zu keinem bestimmten Promi, ließ aber anklingen, dass Emilio Sakraya (28) seiner Meinung nach definitiv zu den Gutausehenden gehört. "Der ist nicht schlecht, Leute. Guckt ihn euch an. Er hat einen guten Körper, der sieht gut aus. Ein guter Typ, auf jeden Fall, aber ist nicht mein Crush Nummer 1", so der Realitystar gegenüber RTL. Auch Elyas M'Barek (42) oder Matthias Schweighöfer (44) seien aktuell nicht ganz oben auf seiner Flirt-Liste. Am Ende bat Nicolas scherzhaft sogar das TV-Team um Hilfe bei der Partnersuche: "Ich bin ja auch wieder auf Date-Suche. Also falls ihr jemanden habt..." – und signalisierte damit, dass er für neue Begegnungen offen ist und sich weitere Flirtchancen nicht entgehen lassen will.

Abseits der Liebesthemen machte Nicolas Puschmann zuletzt auch mit seinem Umgang mit psychischen Problemen Schlagzeilen. Erst kürzlich hatte der TV-Star im Gespräch mit Promiflash berichtet, dass er seit einigen Jahren mit Depressionen kämpft und bereits therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Diese Offenheit kommt bei vielen Fans gut an und hat dazu beigetragen, die Hemmschwelle für das Thema Mental Health in der Öffentlichkeit zu senken. Privat ist Nicolas regelmäßig im Kontakt mit seiner Mutter, die – wie er selbst – nach der großen Liebe sucht. Trotz aller Turbulenzen bleibt der gebürtige Hamburger seinem offenen Wesen treu: Mit Charme und Selbstironie räumt er auf Events wie der Fashion Week mit Klischees auf und beweist, dass Herzklopfen keine Alters- oder Berufsgrenzen kennt.

Getty Images Nicolas Puschmann im Juni 2023 in Köln

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann im September 2022

