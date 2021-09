Rafi Rachek (31) macht sich Luft über Danni Büchner (43). Die beiden TV-Gesichter nahmen an der diesjährigen Staffel Promi Big Brother teil und gerieten dort gleich mehrmals aneinander. Auch einige Wochen nach dem Ende der Sendung ist der ehemalige Bachelorette-Kandidat anscheinend nicht sonderlich gut auf Danni zu sprechen. Rafi berichtete nun im Gespräch mit Promiflash, wie er inzwischen zu seiner früheren "Promi Big Brother"-Konkurrentin steht.

Der Freund von Sam Dylan (30) erklärte Promiflash, er sei während seiner Zeit im Container mit Danni einfach nicht warm geworden. Tatsächlich habe sie ihn nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Promi Big Brother" sogar auf Social Media blockiert. Rafi betonte: "Warum sie mich jetzt geblockt hat weiß ich auch nicht. Das ist auch eine Art der Anmerkung." Für ihn sei das Verhalten der fünffachen Mutter nicht nachvollziehbar. Der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat erklärte: "Danni ist einfach nicht kritikfähig!" Tatsächlich hatten sich die beiden Streithähne noch zu Beginn der Sendung miteinander verstanden. "Irgendwann fing sie an, die Opferrolle einzunehmen, indem sie so getan hat, als hätten Ina Aogo und ich sie ausgegrenzt", erklärte Rafi.

Trotz des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Realitystars ist aber vielleicht noch nichts verloren. Rafi erzählte: "Danni kennt ja mein Profil. Wenn sie eine Aussprache sucht, sage ich nicht nein." Generell sei er bei jedem Menschen bereit für ein klärendes Gespräch, außer wenn es um "Promi Big Brother"-Siegerin Melanie Müller (33) geht. Mit ihr wolle er nach ihren heftigen Streitereien in der Sendung nichts mehr zu tun haben.

Sat.1 Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohnerin Danni Büchner

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Januar 2021

