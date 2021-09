Laura Wontorra (32) steht ihrem Ehemann zur Seite! Seit 2016 ist die Moderatorin mit dem Fußballprofi Simon Zoller (30) verheiratet. Die Liebe zum Sport verbindet die beiden. Der Kicker hat nun allerdings einen schweren Rückschlag zu verkraften. Beim Training hat sich der Spieler des VfL Bochum einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Damit fällt der Stürmer monatelang aus. Auf eine Stütze kann er sich jedoch verlassen: Laura ist für ihn da, wie sie ihm in einem süßen Post versichert.

Via Instagram teilte die 32-Jährige gleich fünf niedliche Pärchenfotos von sich und Simon. Mal kuschelt, mal jubelt das Paar darauf miteinander. "Seite an Seite gehen wir diesen Weg. Du bist mein Held!", betonte die Grill den Henssler-Moderatorin zu dem Beitrag. In der Kommentarspalte meldete sich der 30-Jährige sogar direkt selbst und hinterließ ein Herz.

Mit Turtelfotos geht Laura für gewöhnlich sparsamer um. Eine Ausnahme machte sie jedoch im Juni am Ehrentag ihres Gatten. Der hatte damals einen runden Geburtstag gefeiert. "Willkommen im Club der Dreißiger!", hatte die Beauty zu diesem Anlass getitelt und ein süßes Kuschelfoto geteilt.

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Simon Zoller

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra mit ihrem Freund Simon

