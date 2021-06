Laura Wontorra (32) widmet ihrem Liebsten süße Worte! Seit November 2016 sind die Moderatorin und ihr Partner, Profifußballer Simon Zoller (30), nicht mehr nur liiert, sondern auch verheiratet. Während gemeinsame Schnappschüsse des Paares anfangs eine echte Rarität waren, teilt die TV-Bekanntheit nun immer häufiger Aufnahmen an der Seite ihres Gatten. Um ihrem Simon zum Geburtstag zu gratulieren, veröffentlichte Laura nun ein neues Paarbild!

"Happy happy Hubbyday", schrieb Laura am vergangenen Samstag via Instagram und wünschte ihrem Partner damit zu dessen Ehrentag nur das Beste. An diesem Tag soll der Kicker also voll und ganz im Mittelpunkt stehen. "Willkommen im Club der Dreißiger!", gratulierte Laura ihrem Liebsten und verriet damit prompt auch das neue Alter des Geburtstagskindes. Bei der Schönheit steht hingegen schon länger eine Drei vor dem Alter – die gebürtige Bremerin feierte im Februar dieses Jahres bereits ihren 32. Geburtstag.

Mit Simon an ihrer Seite hat Laura offenbar den Mann fürs Leben gefunden. In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Sportexperte Jörg Wontorra auch noch mehrere Aufnahmen mit ihrem Mann – unter anderem auch ein Foto ihrer Hochzeit, auf dem die Beauty sich offensichtlich vor Lachen kaum noch zurückhalten kann.

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

Instagram / laurawontorra Simon Zoller, Freund von Laura Wontorra

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und ihr Mann bei der Hochzeit

