Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Ninja Warrior" laufen

Die beliebte Show Ninja Warrior Germany geht in ihre zehnte Staffel, und die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Vom 20. Juni bis 4. Juli 2025 verwandeln sich die MMC-Studios in Köln in ein Hindernisparadies, in dem die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit und Kraft unter Beweis stellen müssen. Die Ausstrahlungstermine auf RTL stehen noch nicht fest, doch die letzte Staffel lief im Herbst, sodass Fans auch in diesem Jahr mit einer Veröffentlichung zu dieser Zeit rechnen können. Moderiert wird die Show wieder von Laura Wontorra (36), Frank Buschmann (60) und Jan Köppen (42).

Wer den Parcours diesmal bestreiten wird, bleibt noch ein Geheimnis – auch, ob Rene Casselly (28), der Vorjahressieger, erneut antreten wird. Besucher können die atemberaubenden Stunts und spektakulären Herausforderungen jedoch live miterleben. Während der Drehzeit gibt es noch Tickets für die Shows, die zwischen 16,50 Euro und 19,50 Euro kosten, je nach Runde. Karten sind über myshow.de erhältlich. "Ninja Warrior Germany" basiert auf der japanischen Sendung "Sasuke" und hat sich längst als sportliches Highlight im deutschen Fernsehen etabliert.

Die Show hat sich über die Jahre zu einem echten Klassiker entwickelt und beweist mit nunmehr zehn Staffeln ihre anhaltende Beliebtheit. Neben dem sportlichen Spektakel sorgt auch das Moderatoren-Trio für beste Unterhaltung. Besonders Laura zeigt immer wieder ihre Freude an der Show und ist mit ihrer lockeren Art ein wichtiger Bestandteil. Für die Teilnehmer hingegen bedeutet der Parcours eine große körperliche Herausforderung. Doch genau dieser Mix aus Wettkampf, Spaß und Teamgeist macht "Ninja Warrior Germany" für Zuschauer so einzigartig.

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Getty Images Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023

RTL / Boris Breuer Laura Wontorra, Moderatorin

