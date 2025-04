Laura Wontorra bleibt trotz Shitstorm weiter bei DAZN

Laura Wontorra (36) hat ihren Vertrag beim Sport-Streaming-Dienst DAZN verlängert und bleibt dem Sender nun bis Sommer 2027 treu. Die Moderatorin, die sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga zu sehen sein wird, zeigte sich begeistert über die Vertragsverlängerung. "Es ist auf jeden Fall eine wunderbare Wertschätzung meiner Arbeit", erklärte Laura gegenüber Sport Bild. Sie wird außerdem ab der kommenden Saison die Bundesliga-Konferenz moderieren – ein Format, das für sie eine sehr persönliche Bedeutung hat.

Laura, die für ihre offene und moderne Herangehensweise in der Sportberichterstattung bekannt ist, bleibt ihrer Linie treu und scheut dabei auch nicht die Kritik. "Ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent hinter meiner Aussage, dass der Bundesliga ein bisschen mehr Hollywood guttun würde", erklärte sie im Interview. Für diese Äußerung hatte es in der Vergangenheit einen Shitstorm gegeben, doch Laura ließ sich davon nicht beirren. Die Liebe zum Sport wurde ihr durch ihren Vater quasi in die Wiege gelegt und die beiden verbindet bis heute ein besonders enges Verhältnis. Ihr Vater, der Sportmoderator Jörg Wontorra, hatte die allererste Bundesliga-Konferenz beim damaligen Sender Premiere moderiert.

Diese Verbindung und ihre eigene Vergangenheit als MAZ-Redakteurin während ihres Volontariats bei Sky, wo sie an der Konferenz mitwirkte, machen die Aufgabe für Laura besonders emotional. Gleichzeitig sorgt sie bei DAZN weiterhin für die Berichterstattung in der Champions League, wobei sie mit Experten wie Michael Ballack (48) und Sami Khedira (38) zusammenarbeitet. Angebote von anderen Sendern habe es ebenfalls gegeben, doch die Entscheidung für DAZN sei ihr leicht gefallen, so die Moderatorin. In Interviews sagt die Sportmoderatorin, wie stolz sie darauf ist, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und gleichzeitig ihren eigenen Weg zu gehen.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Getty Images Laura Wontorra im November 2024

