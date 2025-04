Simon Zoller beendet seine Fußballkarriere nach 18 Jahren

Simon Zoller (33) kündigt schweren Herzens über Instagram das Ende seiner Profi-Fußballkarriere an. Der Vertrag des Stürmers beim FC St. Pauli läuft im Sommer aus und dann soll Schluss sein. Aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme kam der Sportler in der laufenden Saison nur auf sechs Einsätze für die Hamburger. "Es wird so sein, dass ich gesundheitlich perspektivisch nicht mehr auf den Platz zurückkommen werde und meine Karriere am 30. Juni beenden werde", erklärt Simon in seinem emotionalen Abschiedsvideo. Die Entscheidung sei ihm "körperlich und vom Kopf her" schwergefallen – doch nun fühle er sich glücklich damit.

Zu seinem anstehenden Karriereende ehren viele seiner Wegbegleiter Simon. Auch seine Ex-Frau Laura Wontorra (36), mit der er von 2016 bis 2022 verheiratet war, widmet ihm liebe Worte in der Kommentarspalte. "Du kannst so stolz auf dich sein, auf alles, was du erreicht hast, ich bin es", erklärt die Sportmoderatorin. Auch die ehemaligen Vereine des Kickers, der 1. FC Köln, der 1. FC Kaiserslautern, der VfL Bochum sowie sein aktueller Klub, der FC St. Pauli, würdigen ihn zum Abschluss seiner sportlichen Laufbahn. Insgesamt stand Simon 18 Jahre lang als Profi auf dem Fußballfeld.

Bei seiner Entscheidung, seine Karriere zu beenden, kann Simon auf den Rückhalt seiner Familie zählen. Privat hat er sein Glück längst gefunden. Nach der Trennung von Laura ist der 33-Jährige seit rund zwei Jahren mit Judith Babette liiert, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Im März gab er bekannt, seine Liebste geheiratet zu haben und teilte dazu Fotos von dem großen Tag. Ab Sommer hat Simon endlich mehr Zeit für seine kleine Familie. "Ich habe als Letztes 'danke' zu sagen und freue mich auf alles, was da kommt", erklärt er in seinem Video zu seinem Karriereende euphorisch.

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra im Juni 2016

Instagram / simonzoller9 Simon Zoller mit seiner Freundin Judith, Dezember 2023

