Die Kimmels hatten nun allen Grund zur Freude! Gerade erst feierte die Familie von Jimmy Kimmel (53) den 30. Geburtstag des ältesten Kindes des Moderators und seiner Ex-Frau Gina: Katie. Nur wenig später konnten sie zu Ehren seiner Tochter nun erneut die Sektkorken knallen lassen, denn: Nach zwei Jahren der Verlobung hat sie ihrem Partner Will Logsdon am Wochenende nun das Jawort gegeben!

Das plauderte ihr stolzer Papa Anfang der Woche aus, als er in der Ellen DeGeneres Show zu Gast war. "Sie wird dieses Wochenende heiraten, was eine große Sache ist", erzählte Jimmy. Wie der US-Talkshowmaster weiter verrät, mag er auch seinen neuen Schwiegersohn Will. "Die Leute fragen das auch, 'Wie ist der Typ?' Und ich sage euch, der Typ ist großartig. Er ist ein toller Typ. Wenn er es nicht wäre, wäre er jetzt tot", scherzte der 53-Jährige.

Von den Feierlichkeiten teilte Katie in ihrer Instagram-Story nun sogar das erste Foto. Es zeigt sie und ihren frischgebackenen Gatten an einer festlich geschmückten Tafel. Während sie in einem weißen Prinzessinnenkleid – inklusive buntem Krönchen – begeisterte, entschied sich Will ebenfalls für einen traditionellen Look aus schwarzem Smoking mit Fliege.

Instagram / katiekimmel Will Logsdon und Katie Kimmel im Februar 2019

Getty Images Jimmy Kimmel auf einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2018

Instagram / katiekimmel Katie Kimmel im September 2021

