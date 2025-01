Cher findet Jimmy Kimmels Interviewfragen "dumm"

Cher (78) sorgte in Jimmy Kimmels (57) Late-Night-Show für einen ganz besonderen Moment – und das nicht nur wegen ihres Auftritts. Während eines Interviews, das am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, geriet die Atmosphäre zunehmend spannungsgeladen, als Jimmy der 78-Jährigen einige provokante Fragen stellte. So wollte er unter anderem wissen, wie es um den Fortschritt des zweiten Teils ihres Buches "Cher: The Memoir" steht, das für eine Veröffentlichung im November 2025 angekündigt ist. Als Cher daraufhin erklärte, sie habe damit noch nicht begonnen, ließ Jimmy nicht locker und kommentierte augenzwinkernd: "Also wird es wohl nicht im November erscheinen, oder?" Cher quittierte das mit einem eisigen Blick und konterte: "Doch, wird es."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging Jimmy sogar so weit, Cher ironisch seine Hilfe beim Schreiben des Buches anzubieten, was diese höflich ablehnte. Ein weiterer Moment, der für Aufsehen sorgte, war Jimmys Versuch, ihre Meinung zur Vergangenheit mit einer Anspielung auf ihren Song "If I Could Turn Back Time" zu erfragen. Bereits bevor er die Frage beenden konnte, unterbrach Cher ihn genervt mit den Worten: "Das ist so dumm." Dennoch nahm sie auf humorvolle Weise Bezug auf die Frage und erklärte, dass sie gerne ihr 60. Lebensjahr wiederholen würde, obwohl das Jahr, in dem sie 40 wurde, ebenfalls zu den besten in ihrem Leben gehörte. Trotz der kleinen Spannungen bedankte sich Jimmy zum Abschluss aufrichtig für Chers Teilnahme – nur um von ihr einen weiteren spitzen Kommentar zu kassieren: "Sie sind viel netter und witziger, als ich dachte."

Cher, die mit ihrem Talent und ihrer Persönlichkeit seit Jahrzehnten Menschen weltweit begeistert, ist bekannt für ihre direkte Art und scheut sich nicht, für sich einzustehen – auch vor laufenden Kameras. Ihre langjährige Erfahrung im Rampenlicht hat sie dabei schon durch so einige neckische Fragen geführt, wie auch in diesem Interview. Seit den 1960er-Jahren steht sie ununterbrochen im Mittelpunkt der Entertainment-Branche, feiert sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand und in der Modewelt Erfolge. Ihr Buch, von dem der erste Teil bereits veröffentlicht wurde, wirft einen schonungslosen Blick auf ihr bewegtes Leben, das geprägt ist von zahlreichen Höhen und Tiefen – und Fans dürfen sicher sein, dass auch der zweite Teil einiges zu bieten haben wird.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

Getty Images Cher im Oktober 2024

