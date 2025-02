Jimmy Kimmel nennt Skandalrapper Kanye West "Adolf Twittler"

Jimmy Kimmel (57) hat in seiner Late-Night-Show für Furore gesorgt, als er den mittlerweile schwer in Verruf geratenen Rapper Kanye West (47) und US-Präsident Donald Trump (78) mit neuen Spitznamen bedachte. In seiner auf ABC ausgestrahlten Show "Jimmy Kimmel Live!" nahm der Moderator kein Blatt vor den Mund: Kanye bezeichnete er als "Adolf Twittler" und Donald als dessen Gegenstück "Kanye East". Aufhänger für Jimmys bissigen Humor waren neben der Amtseinführung des Präsidenten Kanyes jüngste antisemitische Äußerungen, die unter anderem für das Ende seiner Zusammenarbeit mit der Talentagentur 33&West gesorgt hatten.

In seiner gewohnt spöttischen Art hinterfragte Jimmy, warum sich die Agentur nicht direkt von Kanye getrennt hatte, als dieser erste Posts wie "Ich bin ein Nazi" veröffentlichte. Auch Donald bekam sein Fett weg, als ein Video von ihm gezeigt wurde. "Hat er überhaupt irgendeine Art von Selbstreflexion?", fragte Jimmy das Publikum und fügte hinzu, dass Donalds Charakterzüge offenbar die Inspiration für die Filmfigur Biff aus "Zurück in die Zukunft" gewesen seien.

Jimmy ist bekannt für seine scharfen und oft kontroversen Kommentare in seiner Show. Seit Jahren nimmt der Moderator und Comedian populäre Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Entertainment aufs Korn. Während er bei solchen Themen das Publikum regelmäßig mit bissigem Humor unterhält, zeigt er sich privat als liebevoller Vater. Mit seiner Frau Molly McNearney, die zugleich auch Produzentin seiner Sendung bei ABC ist, hat er zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

Getty Images Jimmy Kimmel und Molly McNearney im März 2023

