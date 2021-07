Niedliche News von Thore (36) und Jana Schölermann (34)! Der The Voice of Germany-Moderator und die Schauspielerin sind seit über zehn Jahren unzertrennlich. 2019 gab sich das Paar dann bei einer romantischen standesamtlichen Hochzeit das Jawort. Jetzt krönen die Turteltauben ihre Liebe mit gemeinsamem Nachwuchs. "Wir werden Eltern. [...] Es ist so schön. Die richtige Frau. Die perfekte Zeit. Alles macht auf einmal Sinn", erzählte Thore nun auf Instagram und schien sein Glück kaum fassen zu können. Jana und ihr Liebster dürfen voraussichtlich im Dezember dieses Jahres ihr kleines Wunder auf der Welt begrüßen.

