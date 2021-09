Bunt, bunter, Emmy Awards! Vergangene Nacht wurde in Los Angeles zum 73. Mal in verschiedenen Kategorien der wichtigste Fernsehpreis verliehen. Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung pandemiebedingt nur online stattfinden konnte, gab es nun endlich wieder eine Verleihung in Präsenz inklusive rotem Teppich. Die Stars präsentierten zahlreiche elegante Looks. Neben klassischen Roben in Schwarz, Weiß und Creme, gab es viele bunte Outfits, die deutlich hervorstachen. Die Farbe Gelb war dieses Jahr offenbar besonders beliebt, aber auch Rot, Pink, Blau und Grün waren ganz vorne mit dabei. Hier kommen die knalligsten Looks der Emmy Awards 2021!

Anya Taylor-Joy (25), die für ihre Rolle in der Serie "Das Damengambit" nominiert war, präsentierte sich in einem goldfarbenen Haute-Couture-Kleid von Dior mit passendem Opernmantel. Ihren Look rundete sie mit einer Hochsteckfrisur und Schmuck von Tiffany & Co. ab. Kaley Cuoco (35) suchte sich einen noch knalligeren Farbton aus und zeigte sich im Vera Wang-Kleid mit tiefem Beinschlitz und Blumendetails an den Spaghettiträgern. Michaela Coel entschied sich für einen Gelbton in einer Neon-Nuance. Der Zweiteiler wurde von Christopher John Rogers designt.

Cynthia Erivo setzte auf einen blaugrünen Puschel-Akzent an ihrem Kleidersaum, während Dan Levy (38) direkt in komplett blauer Montur erschien. Sein Haute-Couture-Anzug von Valentino (89) stach besonders durch die seitliche Schnürung hervor. Yara Shahidi (21) entschied sich für die Farbe Grün und posierte lässig in ihrer Dior-Robe mit den Händen in den raffinierten Taschen.

"This is Us"-Star Mandy Moore (37) zeigte sich passend zur Teppichfarbe in einem roten Kleid von Carolina Herrera. Angela Bassett (63), die am Abend moderierte, trug ein schwarzes Kleid mit pinkfarbenen Volantdetails von Greta Constantine. Nicole Byer erschien in einem lilafarbenen Ballkleid von Christian Siriano (35). Vor der Show erklärte sie im Interview mit People, dass die Vorbereitung des Looks ganze zwei Stunden gedauert habe. Kenan Thompsons (43) wählte einen rosafarbenen Anzug mit passender Fliege.

