Was hält Mayra Veronica davon, dass ihr Ex Sam Asghari (27) bald unter die Haube kommt? Vergangene Woche gaben der Fitnesscoach und seine Partnerin Britney Spears (39) offiziell im Netz bekannt, dass sie gemeinsam den nächsten Schritt gehen wollen: Das Paar hat sich nach rund vier Jahren Beziehung verlobt! Auch Sams Ex-Freundin hat die Neuigkeiten natürlich mitbekommen: Wie Mayra jetzt verriet, freue sie sich sehr darüber, dass die Turteltauben heiraten werden!

Mit TMZ sprach die 41-Jährige ganz offen über das Liebesglück des Paares. Dabei machte sie klar, wie sehr sie sich für Sam und Britney freue. "Er hat endlich den Jackpot geknackt", jubelte Mayra und fügte an: "Sie hat aber auch den Jackpot geknackt." Der gebürtige Iraner sei nämlich ein toller Mann, der einen in jeder Lebenslage unterstütze. "Und nach all dem Scheiß, den sie durchgemacht hat, ist es das, was sie braucht", meinte Mayra.

Das Model ging sogar noch weiter: Mayra glaubt, dass Britney mit Sam das große Los gezogen habe. "Ich denke, dass sie mit dem richtigen Mann zusammen ist", hielt sie fest. Sie wünsche den zwei Turteltauben, dass die Beziehung auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt: "Er ist so ein charmanter, süßer Kerl, dass ich das um ihretwillen wirklich hoffe. Britney hat schon genug durchgemacht."

Anzeige

Getty Images Mayra Veronica im Februar 2017 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

Anzeige

Instagram / mayraveronica Mayra Veronica, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de