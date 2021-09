Mit diesem Schmuckstück in der Hand ist Sam Asghari (27) vor Britney Spears (39) auf die Knie gesunken! In der Nacht zum Montag verkündeten die Popsängerin und ihr Partner News – und ihre Fans sind komplett aus dem Häuschen, denn: Das Paar hat sich verlobt! Um seiner Liebsten seine aufrichtigen Gefühle zu beweisen, hat Sam tief in die Tasche gegriffen und einen sündhaft teuren Ring besorgt!

Auf einem Instagram-Foto streckt Britney ihren Ringfinger in die Kamera – nicht zu übersehen ist dabei der glitzernde Klunker an ihrer Hand. Sams Manager Brandon Cohen gab gegenüber People ein paar Details preis: Der Vier-Karat-Ring soll demnach von dem Juwelier Roman Malayev angefertigt worden sein. Auch Sam sei bei der Entwicklung des Designs involviert gewesen: "Er könnte nicht glücklicher darüber sein, dass er bei der Anfertigung dieses Unikats dabei war."

Auch der Ehemann in spe äußerte sich zu seiner Schmuckwahl. So habe er im Vorfeld mit mehreren Designern gesprochen – "doch mit Roman hat es einfach gepasst." Beim Entwurf seien sie auf einer Wellenlänge gewesen und sowohl der Fachmann als auch Sam seien willig gewesen, etwas ganz Besonderes zu kreieren. "Deswegen habe ich ihn gewählt", erklärte der Fitnessfan.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im Juli 2021

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

