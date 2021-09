Es gibt ein Update von den Die Höhle der Löwen-Gründern von Schreibpilot! Vor rund einem Jahr konnten Kai Döringer und Hasan Hüseyin Saygili einen Deal mit ihrer Idee im TV ergattern. Ihr Produkt: Ein Lernheft, welches Kindern beispielsweise das Schreibenlernen erleichtern soll. Der Löwe Ralf Dümmel (54) war offenbar so begeistert von dem Produkt, dass er 50.000 Euro investierte. Gegenüber Promiflash erzählten die Gründer nun von ihrem bisherigen Erfolgsweg mit Ralf Dümmel!

"Wir haben mittlerweile mehr als 500.000 Hefte verkauft, darunter war auch eine Großbestellung des hessischen Kultusministeriums, über die wir mehr als stolz sind", erzählten die Gründer im Promiflash-Interview. So haben die Unternehmer sogar schon Anfragen aus dem Ausland erhalten: "Der Schreibpilot auf Englisch ist fertig, die Versionen in arabischer und kyrillischer Sprache so gut wie", hieß es weiter. Es sei schon immer ein großer Traum gewesen, nicht nur viele Schulen in Deutschland mit den Heften auszustatten, sondern sich auch international zu verbreiten. Dieser scheint nun in Erfüllung zu gehen.

Im gleichen Zuge bedankten sich Kai Döringer und Hasan Hüseyin Saygili bei ihrem Löwen Ralf Dümmel: "Unsere Absatzzahlen waren vor der Ausstrahlung mit 3000 Heften eher bescheiden. Nach der Ausstrahlung ist der Schreibpilot sprichwörtlich durch die Decke gegangen. [...] Hierfür ist auch ein hohes Eigen-Engagement der jeweiligen Gründer gefragt. Aber der Hauptverdienst liegt eindeutig bei Ralf und seinem großartigen Team!", schwärmten sie von ihrem Geschäftspartner im Gespräch mit Promiflash.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der achten Staffel "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

