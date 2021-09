Die Spannung unter den Sex and the City-Fans steigt. Elf Jahre nachdem der zweite Filmableger der Kultserie in den Kinos erschien, arbeiten drei der vier Hauptdarstellerinnen nun an einer Fortsetzung. Die Serie "And Just Like That" zeigt, wie es mit Carrie (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (gespielt von Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (gespielt von Kristin Davis, 56) weitergeht. Nun bekommen die Fans in einem ersten Teaser schon mal einen Einblick in die neue Show.

In einem kurzen Twitter-Clip stellt der Streamingdienst HBO Max verschiedene Eigenproduktionen vor, die bald neu starten oder aber fortgesetzt werden. In dem Video sind unter anderem Ausschnitte aus dem Gossip Girl-Reboot, Euphoria, "Insecure" und "Succession" zu sehen. Der Clip gewährt aber auch einen Blick auf ein paar "And Just Like That"-Momente. In einer Szene sieht man Carrie, Miranda und Charlotte bei einem Event. In weiteren Sequenzen turteln Carrie und ihr Ehemann Mr. Big (gespielt von Chris Noth, 66) in der Küche.

Achtung, Spoiler!

Bedeutet das etwa, dass die Beziehung zwischen Carrie und Mr. Big doch noch nicht am Ende ist? Noch vor einigen Wochen hieß es schließlich, dass einige geleakte Seiten des Drehbuchs angeblich beweisen, dass das Serientraumpaar in den neuen Folgen getrennte Wege geht. Selbst von Scheidung sei darin die Rede.

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Anzeige

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

Anzeige

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de