So viel "Sex and the City"-Charlotte steckt in Kristin Davis

Sie klärt auf! Als Charlotte York aus Sex and the City wurde Kristin Davis (58) weltweit berühmt und feierte zahlreiche Erfolge. Derzeit verkörpert sie den beliebten Seriencharakter erneut im Sequel And Just Like That. Neben ihr sind auch Sarah Jessica Parker (58) und Cynthia Nixon (57) in ihren alten Rollen zu sehen. Doch eine Frage stellt sich: Wie viel Charlotte steckt tatsächlich in Kristin?

Im Interview mit Bunte verrät sie nun, dass sie sich ihrer Rolle näher denn je fühlt. Kristin stellt klar: "Wir unterscheiden uns zwar in vielerlei Hinsicht, aber vom Wesen sind wir uns ähnlich." Einer der größten Unterschiede zwischen ihr und Charlotte sei vor allem der Kleidungsstil. Während es die stylische New Yorkerin in der Serie extravagant und farbenfroh mag, stufe Kristin ihren privaten Stil eher als blass ein. "Da muss ich definitiv kreativer werden [...]", stellt die Schauspielerin fest.

Obwohl Kristin ihre Rolle schon seit 2004 verkörpert, kann sie sich noch keinen endgültigen Abschied von Charlotte vorstellen. Dieser wird nun auch noch auf sich warten müssen: Gerade erst wurde verkündet, dass "And Just Like That" um eine weitere Staffel verlängert wird. Der genaue Start für die Dreharbeiten ist bisher noch nicht bekannt.

